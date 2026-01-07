Антиукраинские заявления спикера парламента Чехии мотивировали чехов пожертвовать больше на ВСУ

Антиукраинские заявления в новогодней речи спикера нижней палаты чешского парламента Томио Окамуры привели к существенному увеличению пожертвований чехов на оружие для украинских военных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил лидер чешской инициативы Dárek pro Putina (Подарок для Путина) Мартин Ондрачек в комментарии "Укрифнорму".

Инициатива Dárek pro Putina регулярно организует сборы на закупку техники и боеприпасов для Вооруженных Сил Украины. По словам Ондрачека, после новогоднего выступления Окамуры пожертвования начали расти.

"Окамура опубликовал свою речь 1 января утром, и в тот день мы получили 780 тыс. крон (почти 26,5 тыс. евро), 2 февраля – 954 тыс. крон (32,35 тыс. евро) – это чрезвычайно высокие суммы – учитывая, что еще были рождественские праздники, и многие люди сделали для нас подарки, которые они прислали еще в декабре", – сообщил лидер инициативы.

Он сравнил с уровнем донатов в первые два дня прошлого года: 162 тыс. крон и 191 тыс. крон соответственно. Мартин Ондрачек отметил, что такую ситуацию наблюдают не впервые: донаты растут, когда в адрес Украины звучат оскорбления или угрозы.

Напомним, в своей новогодней речи председатель ультраправой партии "Свобода и прямая демократия" и спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура выступил против помощи Украине и заявил о "хунте Зеленского".

После этого посол Украины в Праге Василий Зварич отметил, что последние заявления Окамуры в адрес Украины, украинцев и украинского руководства отражают российскую пропаганду и являются неприемлемыми.

Мацинка назвал неуместными такие оценки в отношении чешского топ-чиновника со стороны посла иностранного государства. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Зварич нарушил дипломатический этикет.

А Сибига отверг критику чешского коллеги и встал на защиту Зварича.

6 января министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в разговоре со своим чешским коллегой Петром Мацинкой договорился "перевернуть страницу" после скандала со спикером.