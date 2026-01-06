ЗМІ: генпрокурор Німеччини розслідує справу щодо підпалу електромережі Берліну
Генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель взяв на себе розслідування справи про підпал електромережі німецької столиці.
Про це стало відомо Spiegel від обізнаних співрозмовників у німецьких силових структурах, передає "Європейська правда".
Як стало відомо виданню, невідомі наразі злочинці підозрюються, серед іншого, в членстві в терористичній організації, антиконституційному саботажі та порушенні роботи комунальних служб.
Відтак за розслідування цієї справи взявся генеральний прокурор Німеччини Роммель.
Нагадаємо, 45 тисяч споживачів у столиці Німеччини залишились без світла вранці 3 січня через пожежу на "кабельному мосту", яку вважають підпалом. У деяких домівках це призвело також до зникнення опалення, що збіглося з періодом холодної зимової погоди.
Відповідальність за підпал взяла на себе ліворадикальна ініціатива Vulkangruppe. На цей час слідчі схиляються до того, що оприлюднена заява – правдива.
На тлі цих подій мер Берліна Кай Вегнер заявив, що основна інфраструктура німецької столиці потребує кращого захисту.
Читайте також матеріал "ЄвроПравди": Берлін у пітьмі: як Німеччина зіткнулася з новим типом терактів