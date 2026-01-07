Ультралевая группа отвергла подозрения в иностранной причастности к поджогу электросети в Берлине

Через несколько дней после поджога электросети Берлина появилось еще одно письмо от леворадикальной инициативы Vulkangruppe, где она отвергла подозрения о причастности иностранного государства к теракту.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

В этой "поправке", которую Vulkangruppe опубликовала на левом портале "knack.news", среди прочего, отвергаются подозрения в причастности иностранного государства к теракту, который лишил более 45 тысяч жителей немецкой столицы электроснабжения.

"Тот факт, что люди здесь, на месте, способны атаковать инфраструктуру, не вписывается в нарратив о безопасности политиков и власти. Поэтому создается образ внешнего врага", – заявили в Vulkangruppe.

Издание узнало в кругах безопасности, что пока немецкие власти не имеют доказательств того, что нападение было операцией "под чужим флагом", проведенной иностранной разведкой.

Заместитель начальника полиции Берлина Марко Лангнер также отметил, что пока нет никаких доказательств для того, чтобы считать, что это дело рук России.

Также в новом письме инициатива заявила, что их действия "не направлены против людей, а против инфраструктуры, которая ежедневно разрушает людей, окружающую среду и будущее".

"Никто из нас не игнорирует тот факт, что потеря электроэнергии является настоящим бременем для многих – особенно для пожилых людей, больных, детей и всех тех, кто уже находится на маргинесе общества. Эти трудности не случайны, а являются результатом системы, которая централизует критически важные ресурсы, организует их с целью получения прибыли и намеренно делает их уязвимыми", – отметила Vulkangruppe.

Напомним, 45 тысяч потребителей в столице Германии остались без света утром 3 января из-за пожара на "кабельном мосту", который считают поджогом. В некоторых домах это привело также к исчезновению отопления, что совпало с периодом холодной зимней погоды.

Ответственность за поджог взяла на себя леворадикальная инициатива Vulkangruppe. В настоящее время следователи склоняются к тому, что обнародованное заявление – правдивое.

На фоне этих событий мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что основная инфраструктура немецкой столицы нуждается в лучшей защите.

Позже стало известно, что генеральный прокурор Германии Йенс Роммель взял на себя расследование дела о поджоге электросети немецкой столицы.

