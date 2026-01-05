Мер Берліна хоче кращого захисту критичної інфраструктури міста

Мер Берліна Кай Вегнер заявив у понеділок, 5 січня, що основна інфраструктура німецької столиці потребує кращого захисту.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Такий коментар Вегнера пролунав через два дні після підпалу електростанції, внаслідок якого десятки тисяч людей залишилися без електроенергії.

"Ми маємо провести переговори з федеральним урядом про те, як краще захистити нашу критичну інфраструктуру, особливо в районі столиці", – сказав мер Берліна.

Зауважимо, що це не вперше, коли Берлін зіштовхується з подібними інцидентами. На початку вересня 2025 року південному сході міста через загоряння двох опор високовольтних ліній електропередач без світла залишилися близько 50 тисяч домогосподарств.

Електропостачання вдалося повноцінно відновити 11 вересня.

Тоді відповідальність за підпал опор ліній електропередач взяла на себе одна з ліворадикальних груп "Einige Anarchist:innen".

Нагадаємо, станом на понеділок електропостачання відновили приблизно 14 тисячам з 45 тисяч споживачів, які залишились без світла вранці 3 січня через пожежу на "кабельному мосту", яку вважають підпалом. У деяких домівках це призвело також до зникнення опалення, що співпало з періодом холодної зимової погоди.

Відповідальність за підпал взяла на себе ліворадикальна ініціатива Vulkangruppe. На цей час слідчі схиляються до того, що оприлюднена заява – правдива.