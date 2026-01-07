Укр Рус Eng

Буданов про перемовини у Парижі: конкретні результати вже є

Новини — Середа, 7 січня 2026, 11:20 — Уляна Кричковська

Очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив про "конкретні результати" після перемовин у Парижі.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Вранці 7 січня Буданов заявив про продовження перемовини у Парижі задля досягнення стійкого миру та надійних гарантій безпеки для України. 

"Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є, робота триває", – поділився він. 

Очільник Офісу президента запевнив: "українські національні інтереси будуть захищені".

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив про предметні розмови з американською командою щодо моніторингу порушень миру у разі укладення мирної угоди.

Того ж дня радник та спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі заявив, що 7 січня американська делегація продовжить переговори із українською делегацією.

До складу американської делегації входять Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, командувач Збройних сил США в Європі Алексус Гринкевич, посол США у Франції Чарльз Кушнер і радник Білого дому Джош Грюнбаум.

Від України ж працюють Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, генерал Андрій Гнатов, перший заступник керівника Офісу Сергій Кислиця й радник Офісу президента Олександр Бевз. 

Війна з РФ Франція США Мирні переговори
