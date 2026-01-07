Буданов о переговорах в Париже: конкретные результаты уже есть

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил о "конкретных результатах" после переговоров в Париже.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Утром 7 января Буданов заявил о продолжении переговоров в Париже для достижения устойчивого мира и надежных гарантий безопасности для Украины.

"Не вся информация может быть публичной, но конкретные результаты уже есть, работа продолжается", – поделился он.

Глава Офиса президента заверил: "украинские национальные интересы будут защищены".

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил о предметных разговорах с американской командой по мониторингу нарушений мира в случае заключения мирного соглашения.

В тот же день советник и спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи "коалиции решительных" в Париже заявил, что 7 января американская делегация продолжит переговоры с украинской делегацией.

В состав американской делегации входят Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, командующий Вооруженными силами США в Европе Алексус Гринкевич, посол США во Франции Чарльз Кушнер и советник Белого дома Джош Грюнбаум.

От Украины же работают Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров, генерал Андрей Гнатов, первый заместитель руководителя Офиса Сергей Кислица и советник Офиса президента Александр Бевз.