Віткофф анонсував продовження переговорів із українською делегацією 7 січня

Радник та спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі заявив, що 7 січня американська делегація продовжить переговори із українською делегацією.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Віткофф заявив, що американська делегація 6 січня зустрілася в Парижі з представниками "коаліції рішучих", а також з українською делегацією, щоб "просунути мирний план президента Дональда Трампа щодо України".

До складу американської делегації входили Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, командувач Збройних сил США в Європі Алексус Гринкевич, посол США у Франції Чарльз Кушнер і радник Білого дому Джош Грюнбаум.

"Ми провели кілька зустрічей з європейськими лідерами, зокрема з президентом Макроном, та українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським, і нас надихає спільний підхід та партнерство між сторонами", – наголосив Віткофф.

Відтак він акцентував, що американська делегація досягла "значного прогресу в кількох важливих напрямках роботи, зокрема в розробці двосторонньої системи гарантій безпеки та плану процвітання".

"Коаліція (рішучих, – Ред.) також опублікувала заяву, в якій виклала свою концепцію гарантій безпеки. Ми погоджуємося з коаліцією, що надійні гарантії безпеки та тверді зобов'язання щодо процвітання є необхідними для тривалого миру в Україні, і ми продовжимо співпрацювати в цьому напрямку", – акцентував спецпредставник Трампа.

Відтак він наголосив, що американська делегація продовжить переговори з українською делегацією 6 січня ввечері, а також 7 січня.

Віткофф висловив сподівання щодо досягнення "додаткового позитивного імпульсу в найближчому майбутньому".

Як повідомляла "Європейська правда", у проєкті декларації зустрічі "коаліції рішучих" також йдеться про те, що США мають взяти на себе зобов’язання підтримати європейські сили "коаліції" у разі нападу на Україну.

Також писали, що на базі оперативного штабу "коаліції рішучих" у Парижі буде створено спеціальний координаційний центр у форматі "США – Україна – коаліція рішучих", який буде відповідати за гарантії безпеки Україні від західних союзників.

А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що кожне із завдань, пов'язаних із процесом надання допомоги Україні, має свого національного лідера – Польща буде провідною країною в галузі логістики.