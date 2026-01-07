У Норвегії 2025 рік став найтеплішим в історії спостережень

2025 рік виявився у Норвегії найтеплішим за усі роки, відколи ведуться метеорологічні спостереження.

Про це йдеться у повідомленні Метеорологічного інституту Норвегії, пише "Європейська правда".

Середні температурні показники виявилися на 1,5 градуса більшими за "норми" останніх десятиліть, з 1991 року до 2020 року, а порівняно з температурою у 1871-1900 роках – на 2,8 градуса вищими.

Перевищення нормальних показників вперше спостерігалося у всі місяці року. Особливо суттєве перевищення спостерігалось на півночі Норвегії.

Фахівці вважають, що високі температури дуже пов’язані зі зміною клімату внаслідок діяльності людини, а до 2050 року можуть стати "новою нормою".

Для Британії 2025 рік також став найтеплішим в історії спостережень.

В Ісландії перед Різдвом зафіксували рекордні майже 20 градусів тепла.

Натомість у фінській Лапландії на початку 2026 року зафіксували морозний рекорд цієї зими.