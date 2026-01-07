В Норвегии 2025 год стал самым теплым в истории наблюдений

2025 год оказался в Норвегии самым теплым за все годы, с тех пор как ведутся метеорологические наблюдения.

Об этом говорится в сообщении Метеорологического института Норвегии, пишет "Европейская правда".

Средние температурные показатели оказались на 1,5 градуса больше "нормы" последних десятилетий, с 1991 года до 2020 года, а по сравнению с температурой в 1871-1900 годах – на 2,8 градуса выше.

Превышение нормальных показателей впервые наблюдалось во все месяцы года. Особенно существенное превышение наблюдалось на севере Норвегии.

Специалисты считают, что высокие температуры очень связаны с изменением климата в результате деятельности человека, а к 2050 году могут стать "новой нормой".

Для Британии 2025 год также стал самым теплым в истории наблюдений.

В Исландии перед Рождеством зафиксировали рекордные почти 20 градусов тепла.

Зато в финской Лапландии в начале 2026 года зафиксировали морозный рекорд этой зимы.