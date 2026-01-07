Зеленський розповів, як США допомагають з ППО, і закликав прискорити поставки

Президент Володимир Зеленський розповів, що США допомагають Україні з ракетами ППО, проте поставки потрібно пришвидшити; водночас нові системи не надходили.

Про це він сказав, відповідаючи онлайн на запитання журналістів, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що питання протиповітряної оборони залишається для України абсолютним пріоритетом і обговорювалося як під час нещодавніх контактів у Франції, так і раніше у США, зокрема на його зустрічі з Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго.

"Для мене це питання, і для моєї команди, питання пріоритетне. (Ми) не тільки обговорювали, а в деталях показував вчора, наприклад, європейцям… які системи терміново потребують надходження ракет", – зазначив глава держави.

За його словами, нові системи протиповітряної оборони від Сполучених Штатів наразі не надходили. Водночас постачання ракет відбувається, але повільно.

"Ракети потрошки йдуть, але ми хочемо прискорити цей процес. Дуже хочемо і ще раз просимо Сполучені Штати", – наголосив президент.

Окремо Зеленський подякував європейським партнерам за підтримку, зокрема Норвегії. Він висловив вдячність прем’єр-міністру країни Йонасу Гару Стьоре, не розкриваючи подробиць.

Нагадаємо, 30 грудня Зеленський розповів, що президент США Дональд Трамп пообіцяв йому допомогу з засобами для ППО після того, як був ознайомлений з "ситуацією" в Україні.

Крім того, Зеленський вважає, що візит президента США Дональда Трампа до України був би корисним, особливо якби глава Білого дому прилетів літаком безпосередньо в Україну.