Зеленський каже, що Трамп пообіцяв йому допомогу з ППО

Президент Володимир Зеленський розповів, що президент США Дональд Трамп пообіцяв йому допомогу з засобами для ППО після того, як був ознайомлений з "ситуацією" в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав, відповідаючи онлайн на питання журналістів у вівторок.

За словами глави держави, на зустрічі з Трампом вони обговорювали зміцнення української ППО.

"Окремий другий блок у нас був з президентом Трампом – що мені дуже потрібна ППО. Мені дуже потрібні ракети NASAMS. Мені дуже потрібні ракети PAC-3 для "Петріотів". І я не хочу казати, яка зараз у нас ситуація публічно, але я показав, продемонстрував це американській стороні", – розповів Зеленський.

За словами глави держави, "президент Трамп сказав, що він мені допоможе".

"Я йому вдячний за це. Відповідні папери з кількістю, що нам потрібно і як, – я все це передав. Окремо я сказав, що ми готові все це купити через програму PURL. І тут я хочу подякувати європейцям за те, що вони наповнюють цю програму. І у нас є можливість купувати ППО. Я попросив тільки президента, якщо можна, нам допомогти. Чим швидше, тим краще", – розповів Зеленський.

Він додав, що така підтримка необхідна попри дипломатичні зусилля із завершення війни, оскільки Росія не зупиняє своїх ударів.

Зеленський також прокоментував заяву прем’єра Польщі Дональда Туска про те, що США нібито можуть розмістити свої війська в Україні в рамках надання гарантій безпеки після досягнення мирної угоди.

Крім того, Зеленський вважає, що візит президента США Дональда Трампа до України був би корисним, особливо якби глава Білого дому прилетів літаком безпосередньо в Україну.