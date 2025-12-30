Зеленський: було б бажано, щоб Трамп прилетів в Україну літаком

Президент Володимир Зеленський вважає, що візит президента США Дональда Трампа до України був би корисним, особливо якби глава Білого дому прилетів літаком безпосередньо в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав, відповідаючи онлайн на питання журналістів у вівторок.

Зеленський коментував сигнали президента США про те, що він готовий звернутися до українського парламенту та бути в Україні.

"Я думаю, що це буде корисно – якщо президент Трамп зможе приїхати. Він говорить про адвокацію плану закінчення війни. Я йому сказав, що, будь ласка, будемо раді його бачити", – сказав Зеленський.

Він додав, що "бажано" було би, аби президент США прилетів літаком не до Польщі, а безпосередньо в Україну.

"Тому що якщо президент Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, прилетить в Україну – і бажано, щоб він вже прилетів на літаку не у Польщу, а потім їхав на потязі – а прилетів в Україну, то це буде говорити про те, що у нас з вами точно є можливість розраховувати на припинення вогню", – сказав глава держави.

Він наголосив, що "ми готові до візиту президента Трампа в будь-який момент, коли він готовий до цього, коли для цього будуть всі можливості, і безпекові".

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року повітряний простір України є закритим, а всі іноземні лідери, що відвідували нашу державу протягом чотирьох років, прибували наземним транспортом з Польщі.

Президент США Дональд Трамп заявив 28 грудня, що не має планів приїзду в Україну, але не виключає цього, якщо це допоможе досягти мирної угоди.

Зеленський також прокоментував заяву прем’єра Польщі Дональда Туска про те, що США нібито можуть розмістити свої війська в Україні в рамках надання гарантій безпеки після досягнення мирної угоди.