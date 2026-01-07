Зеленский рассказал, как США помогают с ПВО, и призвал ускорить поставки

Президент Владимир Зеленский рассказал, что США помогают Украине с ракетами ПВО, однако поставки нужно ускорить; в то же время новые системы не поступали.

Об этом он сказал, отвечая онлайн на вопросы журналистов, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что вопрос противовоздушной обороны остается для Украины абсолютным приоритетом и обсуждался как во время недавних контактов во Франции, так и ранее в США, в частности на его встрече с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго.

"Для меня этот вопрос, и для моей команды, вопрос приоритетный. (Мы) не только обсуждали, а в деталях я показывал вчера, например, европейцам... какие системы срочно нуждаются в поступлении ракет", – отметил глава государства.

По его словам, новые системы противовоздушной обороны от Соединенных Штатов пока не поступали. В то же время поставки ракет происходят, но медленно.

"Ракеты понемногу идут, но мы хотим ускорить этот процесс. Очень хотим и еще раз просим Соединенные Штаты", – подчеркнул президент.

Отдельно Зеленский поблагодарил европейских партнеров за поддержку, в частности Норвегию. Он выразил благодарность премьер-министру страны Йонасу Гару Стёре, не раскрывая подробностей.

Напомним, 30 декабря Зеленский рассказал, что президент США Дональд Трамп пообещал ему помощь со средствами для ПВО после того, как был ознакомлен с "ситуацией" в Украине.

Кроме того, Зеленский считает, что визит президента США Дональда Трампа в Украину был бы полезным, особенно если бы глава Белого дома прилетел самолетом непосредственно в Украину.