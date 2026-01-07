Данія та Гренландія домагаються переговорів з Рубіо щодо острова

Данія та Гренландія прагнуть зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо після того, як адміністрація Дональда Трампа підтвердила свої наміри взяти під контроль стратегічний острів, який є автономною данською територією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен і його гренландська колега Вівіан Мотцфельдт попросили про зустріч з Рубіо в найближчому майбутньому, заявили у гренландському міністерстві закордонних справ. Попередні запити про зустріч не були успішними.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що у вівторок він розмовляв телефоном з Рубіо, який відкинув ідею операції в Гренландії за зразком Венесуели.

"У Сполучених Штатах існує масова підтримка країни, що належить до НАТО – членство, яке з дня на день може бути поставлено під загрозу будь-якою формою агресії щодо іншого члена НАТО", – заявив Барро в середу в ефірі радіостанції France Inter.

На запитання, чи має він план на випадок, якщо Трамп все-таки зажадає Гренландію, Барро відповів, що не буде займатися "дипломатією фантазії".

Нагадаємо, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

А речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють ряд варіантів придбання Гренландії і що "залучення американських Збройних сил завжди є одним із варіантів".

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Півкуля Дональда Трампа. Як США готують новий поділ світу та якими будуть наслідки