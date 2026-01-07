Дания и Гренландия добиваются переговоров с Рубио по поводу острова

Дания и Гренландия стремятся к встрече с государственным секретарем США Марко Рубио после того, как администрация Дональда Трампа подтвердила свои намерения взять под контроль стратегический остров, который является автономной датской территорией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен и его гренландская коллега Вивиан Мотцфельдт попросили о встрече с Рубио в ближайшем будущем, заявили в гренландском министерстве иностранных дел. Предыдущие запросы о встрече не были успешными.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что во вторник он разговаривал по телефону с Рубио, который отверг идею операции в Гренландии по образцу Венесуэлы.

"В Соединенных Штатах существует массовая поддержка страны, принадлежащей к НАТО – членство, которое со дня на день может быть поставлено под угрозу любой формой агрессии в отношении другого члена НАТО", – заявил Барро в среду в эфире радиостанции France Inter.

На вопрос, есть ли у него план на случай, если Трамп все-таки потребует Гренландию, Барро ответил, что не будет заниматься "дипломатией фантазии".

Напомним, премьер Дании Метте Фредерриксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО.

А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии и что "привлечение американских Вооруженных сил всегда является одним из вариантов".

