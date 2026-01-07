ЗМІ: злодії розчавили корону імператриці під час пограбування Лувру, дістаючи її з вітрини

За інформацією французьких ЗМІ, схоплена і потім загублена грабіжниками Лувру корона імператриці Євгенії суттєво деформована – злодії зробили це, коли намагалися витягти її з вітрини.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляють Le Figaro та BFMTV, пише "Європейська правда".

Журналісти дізналися, що корона імператриці Євгенії, яку захопили і потім загубили під час гучного пограбування Лувру 19 жовтня, зазнала серйозної деформації – вочевидь під час спроб витягти її з вітрини.

"За нашими даними, вона під час викрадення зазнала серйозної деформації, явно внаслідок розплющування", – пише Le Figaro.

До цього публічно було відомо про пошкодження декору корони.

У керівництві музею раніше запевнили, що корону можна буде реставрувати.

У справі оголосили звинувачення чотирьом підозрюваним. Решту вкрадених коштовностей так і не знайшли.

Скандальне пограбування Лувру спровокувало хвилю запитань про якість заходів безпеки у музеї.