ЗМІ: злодії розчавили корону імператриці під час пограбування Лувру, дістаючи її з вітрини
За інформацією французьких ЗМІ, схоплена і потім загублена грабіжниками Лувру корона імператриці Євгенії суттєво деформована – злодії зробили це, коли намагалися витягти її з вітрини.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляють Le Figaro та BFMTV, пише "Європейська правда".
Журналісти дізналися, що корона імператриці Євгенії, яку захопили і потім загубили під час гучного пограбування Лувру 19 жовтня, зазнала серйозної деформації – вочевидь під час спроб витягти її з вітрини.
"За нашими даними, вона під час викрадення зазнала серйозної деформації, явно внаслідок розплющування", – пише Le Figaro.
До цього публічно було відомо про пошкодження декору корони.
У керівництві музею раніше запевнили, що корону можна буде реставрувати.
У справі оголосили звинувачення чотирьом підозрюваним. Решту вкрадених коштовностей так і не знайшли.
Скандальне пограбування Лувру спровокувало хвилю запитань про якість заходів безпеки у музеї.