СМИ: воры раздавили корону императрицы при ограблении Лувра, доставая ее из витрины

По информации французских СМИ, схваченная и затем утерянная грабителями Лувра корона императрицы Евгении существенно деформирована – воры сделали это, когда пытались извлечь ее из витрины.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщают Le Figaro и BFMTV, пишет "Европейская правда".

Журналисты узнали, что корона императрицы Евгении, которую захватили и затем потеряли во время громкого ограбления Лувра 19 октября, претерпела серьезную деформацию – очевидно во время попыток извлечь ее из витрины.

"По нашим данным, она во время похищения претерпела серьезную деформацию, явно в результате расплющивания", – пишет Le Figaro.

До этого публично было известно о повреждении декора короны.

В руководстве музея ранее заверили, что корону можно будет отреставрировать.

В деле объявили обвинения четырем подозреваемым. Остальные украденные драгоценности так и не нашли.

Скандальное ограбление Лувра спровоцировало волну вопросов о качестве мер безопасности в музее.