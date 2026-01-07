СМИ: воры раздавили корону императрицы при ограблении Лувра, доставая ее из витрины
По информации французских СМИ, схваченная и затем утерянная грабителями Лувра корона императрицы Евгении существенно деформирована – воры сделали это, когда пытались извлечь ее из витрины.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщают Le Figaro и BFMTV, пишет "Европейская правда".
Журналисты узнали, что корона императрицы Евгении, которую захватили и затем потеряли во время громкого ограбления Лувра 19 октября, претерпела серьезную деформацию – очевидно во время попыток извлечь ее из витрины.
"По нашим данным, она во время похищения претерпела серьезную деформацию, явно в результате расплющивания", – пишет Le Figaro.
До этого публично было известно о повреждении декора короны.
В руководстве музея ранее заверили, что корону можно будет отреставрировать.
В деле объявили обвинения четырем подозреваемым. Остальные украденные драгоценности так и не нашли.
Скандальное ограбление Лувра спровоцировало волну вопросов о качестве мер безопасности в музее.