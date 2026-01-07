США затримали танкер під прапором Росії після переслідування від Венесуели

Американські війська затримали в північній частині Атлантичного океану судно під російським прапором, пов'язане з Венесуелою, яке було в центрі довготривалої погоні.

Про це повідомило Європейське командування США, пише "Європейська правда".

Як йдеться у повідомленні, Міністерство юстиції США та Міністерство внутрішньої безпеки, у координації з Міністерством війни, у середу оголосили про захоплення судна M/V Bella 1 за порушення санкцій США.

Судно, яке розпочало свою подорож в Ірані, прямувало за нафтою до Венесуели, коли американські сили спробували зупинити його і піднятися на борт у Карибському морі.

"Судно було затримано в Північній Атлантиці на підставі ордера, виданого федеральним судом США, після того, як за ним стежив корабель USCGC Munro", – сказано у повідомленні.

Затримання ознаменувало завершення "полювання", в якому брали участь берегова охорона США, а також американські та британські літаки спостереження.

Погоня розпочалася минулого місяця, коли танкер уникнув блокади ВМС США навколо Венесуели, покликаної перешкодити незаконній торгівлі нафтою.

З того часу його переслідувала берегова охорона США через Карибське море і Атлантичний океан. За цей час танкер змінив прапор на російський з метою отримання захисту.

Нещодавно судно Bella 1 з'явилося в офіційному реєстрі суден Росії під новою назвою Marinera з портом приписки в Сочі.

Видання NYT повідомляло, що російський уряд офіційно направив дипломатичний запит до Сполучених Штатів щодо припинення переслідування танкера.

Нагадаємо, 31 грудня США ввели санкції проти китайських компаній і танкерів, пов'язаних з Венесуелою.