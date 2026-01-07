США задержали танкер под флагом России после преследования от Венесуэлы

Американские войска задержали в северной части Атлантического океана судно под российским флагом, связанное с Венесуэлой, которое было в центре длительной погони.

Об этом сообщило Европейское командование США, пишет "Европейская правда".

Как говорится в сообщении, Министерство юстиции США и Министерство внутренней безопасности, в координации с Министерством войны, в среду объявили о захвате судна M/V Bella 1 за нарушение санкций США.

Судно, которое начало свое путешествие в Иране, направлялось за нефтью в Венесуэлу, когда американские силы попытались остановить его и подняться на борт в Карибском море.

"Судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как за ним следил корабль USCGC Munro", – сказано в сообщении.

Задержание ознаменовало завершение "охоты", в которой участвовали береговая охрана США, а также американские и британские самолеты наблюдения.

Погоня началась в прошлом месяце, когда танкер избежал блокады ВМС США вокруг Венесуэлы, призванной помешать незаконной торговле нефтью.

С тех пор его преследовала береговая охрана США через Карибское море и Атлантический океан. За это время танкер сменил флаг на российский с целью получения защиты.

Недавно судно Bella 1 появилось в официальном реестре судов России под новым названием Marinera с портом приписки в Сочи.

Издание NYT сообщало, что российское правительство официально направило дипломатический запрос в Соединенные Штаты о прекращении преследования танкера.

Напомним, 31 декабря США ввели санкции против китайских компаний и танкеров, связанных с Венесуэлой.