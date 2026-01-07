Трамп заявив, що він єдиний, хто лякає Росію та Китай, і що його побоюються навіть члени НАТО

Президент США Дональд Трамп у новому дописі в соцмережах знову заявив, що лише завдяки йому інші союзники НАТО почали більше вкладатися в оборону, що "Росія давно б захопила Україну" без його ролі, і що лише завдяки США і завдяки йому Росія та Китай зважають на НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп вирішив нагадати "усім великим прихильникам НАТО", що до його президентства більшість членів НАТО вкладали в оборону 2% ВВП чи менше, а США "як дурні платили за них", а завдяки йому поріг витрат піднявся до 5% і всі швидко з цим погодились, хоча раніше лунало, що це неможливо.

"Без моєї участі Росія зараз би вже контролювала всю Україну. Також пам’ятайте, що я одноосібно завершив вісім воєн, а Норвегія, яка є членом НАТО, по-дурному вирішила не давати мені Нобелівську премію миру. Але це не має значення. Має значення, що я врятував мільйони життів. Росія і Китай мають нуль страху перед НАТО без США – і я сумніваюся, що НАТО прийшов би нам на допомогу, коли б нам це справді було потрібно", – заявив Трамп, "забувши" про участь союзників НАТО в операції в Афганістані після терактів 2001 року.

Трамп похвалився, що "на щастя відродив американську армію" у свою першу каденцію та пообіцяв продовжувати її зміцнювати.

"Ми завжди будемо готові діяти задля НАТО, навіть якщо вони не будуть готові задля нас. Єдина держава, яку Китай і Росія бояться та поважають – це відроджені Трампом США", – заявив він.

Нагадаємо, раніше цього тижня Трамп знову активно заговорив про прагнення контролювати Гренландію, а речниця Білого дому заявила, що для цього не виключений і силовий сценарій.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО. На підтримку Данії висловилися багато європейських столиць.

