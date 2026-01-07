Трамп заявил, что он единственный, кто пугает Россию и Китай, и что его опасаются даже члены НАТО

Президент США Дональд Трамп в новом посте в соцсетях снова заявил, что только благодаря ему другие союзники НАТО начали больше вкладываться в оборону, что "Россия давно бы захватила Украину" без его роли, и что только благодаря США и благодаря ему Россия и Китай считаются с НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Трамп решил напомнить "всем большим сторонникам НАТО", что до его президентства большинство членов НАТО вкладывали в оборону 2% ВВП или меньше, а США "как дураки платили за них", а благодаря ему порог расходов поднялся до 5% и все быстро с этим согласились, хотя раньше звучало, что это невозможно.

"Без моего участия Россия сейчас бы уже контролировала всю Украину. Также помните, что я единолично завершил восемь войн, а Норвегия, которая является членом НАТО, по-дурацки решила не давать мне Нобелевскую премию мира. Но это не имеет значения. Имеет значение, что я спас миллионы жизней. Россия и Китай имеют ноль страха перед НАТО без США – и я сомневаюсь, что НАТО пришел бы нам на помощь, если бы нам это действительно было нужно", – заявил Трамп, "забыв" об участии союзников НАТО в операции в Афганистане после терактов 2001 года.

Трамп похвастался, что "к счастью возродил американскую армию" в свою первую каденцию и пообещал продолжать ее укреплять.

"Мы всегда будем готовы действовать ради НАТО, даже если они не будут готовы ради нас. Единственное государство, которое Китай и Россия боятся и уважают – это возрожденные Трампом США", – заявил он.

Напомним, ранее на этой неделе Трамп снова активно заговорил о стремлении контролировать Гренландию, а пресс-секретарь Белого дома заявила, что для этого не исключен и силовой сценарий.

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, будет означать конец НАТО. В поддержку Дании высказались многие европейские столицы.

