У Росії заявили, що США не мали права затримувати танкер під російським прапором

У Міністерстві транспорту Росії заявили, що Сполучені Штати не мали права затримувати танкер Marinera, також відомий як Bella 1, що пливло в Атлантичному океані під російським прапором.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву міністерства.

"Жодна держава не має права застосовувати силу щодо суден, належним чином зареєстрованих у юрисдикціях інших держав", – заявили у російському міністерстві.

У відомстві уточнили, що військовослужбовці США 7 січня у відкритому морі висадилися на судно Marinera і зв'язок з ним втрачено

Там нагадали, що 24 грудня 2025 року судно Marinera отримало тимчасовий дозвіл на плавання під державним прапором Російської Федерації, а відповідно до норм Конвенції ООН з морського права 1982 року у водах, у відкритому морі діє режим свободи судноплавства.

Як повідомило Європейського командування США 7 січня, США затримали танкер Bella 1 (Marinera) під прапором Росії після переслідування від Венесуели. Судно було затримане за порушення санкцій США.

Танкер, що розпочав свою подорож в Ірані, прямував за нафтою до Венесуели, коли американські сили спробували зупинити його і піднятися на борт у Карибському морі.

Екіпаж відмовився підкорятись і американська берегова охорона переслідувала танкер через Карибське море і Атлантичний океан. За цей час танкер змінив прапор на російський з метою отримання захисту.

Нещодавно танкер Bella 1 з'явився в офіційному реєстрі суден Росії під новою назвою Marinera з портом приписки в Сочі.

Видання NYT повідомляло, що російський уряд офіційно направив дипломатичний запит до Сполучених Штатів щодо припинення переслідування танкера.