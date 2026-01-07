В России заявили, что США не имели права задерживать танкер под российским флагом

В Министерстве транспорта России заявили, что Соединенные Штаты не имели права задерживать танкер Marinera, также известный как Bella 1, который плыл в Атлантическом океане под российским флагом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление министерства.

"Ни одно государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях других государств", – заявили в российском министерстве.

В ведомстве уточнили, что военнослужащие США 7 января в открытом море высадились на судно Marinera и связь с ним потеряна

Там напомнили, что 24 декабря 2025 года судно Marinera получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, а в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства.

Как сообщило Европейское командование США 7 января, США задержали танкер Bella 1 (Marinera) под флагом России после преследования от Венесуэлы. Судно было задержано за нарушение санкций США.

Танкер, начавший свое путешествие в Иране, направлялся за нефтью в Венесуэлу, когда американские силы попытались остановить его и подняться на борт в Карибском море.

Экипаж отказался подчиняться, и американская береговая охрана преследовала танкер через Карибское море и Атлантический океан. За это время танкер сменил флаг на российский с целью получения защиты.

Недавно танкер Bella 1 появился в официальном реестре судов России под новым названием Marinera с портом приписки в Сочи.

Издание NYT сообщало, что российское правительство официально направило дипломатический запрос в Соединенные Штаты о прекращении преследования танкера.