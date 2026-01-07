Укр Рус Eng

TikTok видалив кілька відео скандального польського євродепутата Брауна

Новини — Середа, 7 січня 2026, 18:24 — Марія Ємець

Платформа TikTok видалила кілька відеороликів, опублікованих скандальним польським євродепутатом Гжегожем Брауном. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters та польські ЗМІ.

Обліковий запис Брауна у TikTok, де він має близько 250 тисяч підписників, залишається доступним, але з нього зникли шість роликів – у тому числі з найскандальнішими його вчинками, де він загасив ханукальну менору у Сеймі і де ставив під сумнів газові камери у нацистському концтаборі в Освенцимі. 

В асоціації "Ніколи знову", що займається протидією мові ненависті онлайн, повідомили, що подавали скарги модераторам на ці відео. 

У TikTok підтвердили, що зробили недоступними кілька відео через порушення правил щодо мови ненависті. 

Щодо низки витівок Брауна почався судовий процес, для цього євродепутати погодилися зняти з нього депутатський імунітет. 

У грудні партія Брауна, відомого проросійськими, антиукраїнськими та антисемітськими поглядами, вперше стала третьою за популярністю у Польщі. 

Детальніше на цю тему – у статті Головний українофоб Польщі. Хто такий Гжегож Браун та чому його "любов" до РФ не лякає поляків

Польща
