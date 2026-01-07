TikTok видалив кілька відео скандального польського євродепутата Брауна
Платформа TikTok видалила кілька відеороликів, опублікованих скандальним польським євродепутатом Гжегожем Брауном.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters та польські ЗМІ.
Обліковий запис Брауна у TikTok, де він має близько 250 тисяч підписників, залишається доступним, але з нього зникли шість роликів – у тому числі з найскандальнішими його вчинками, де він загасив ханукальну менору у Сеймі і де ставив під сумнів газові камери у нацистському концтаборі в Освенцимі.
В асоціації "Ніколи знову", що займається протидією мові ненависті онлайн, повідомили, що подавали скарги модераторам на ці відео.
У TikTok підтвердили, що зробили недоступними кілька відео через порушення правил щодо мови ненависті.
Щодо низки витівок Брауна почався судовий процес, для цього євродепутати погодилися зняти з нього депутатський імунітет.
У грудні партія Брауна, відомого проросійськими, антиукраїнськими та антисемітськими поглядами, вперше стала третьою за популярністю у Польщі.
