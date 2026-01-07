TikTok удалил несколько видео скандального польского евродепутата Брауна

Платформа TikTok удалила несколько видеороликов, опубликованных скандальным польским евродепутатом Гжегожем Брауном.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают Reuters и польские СМИ.

Аккаунт Брауна в TikTok, где у него около 250 тысяч подписчиков, остается доступным, но из него исчезли шесть роликов – в том числе c самыми скандальными его поступками, где он погасил ханукальную менору в Сейме и где ставил под сомнение газовые камеры в нацистском концлагере в Освенциме.

В ассоциации "Никогда снова", занимающейся противодействием языку ненависти онлайн, сообщили, что подавали жалобы модераторам на эти видео.

В TikTok подтвердили, что сделали недоступными несколько видео из-за нарушения правил относительно языка ненависти.

В отношении ряда выходок Брауна начался судебный процесс, для этого евродепутаты согласились снять с него депутатский иммунитет.

В декабре партия Брауна, известного пророссийскими, антиукраинскими и антисемитскими взглядами, впервые стала третьей по популярности в Польше.

