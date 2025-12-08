Над одіозним польським євродепутатом Брауном розпочався суд

Над одіозним ультраправим польським євродепутатом та головою партії "Конфедерація польської корони" Гжегожем Брауном розпочався судовий процес у районному суді Варшави.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначається, під час першого засідання Браун подав клопотання про відвід судді та зміну прокурора, через що було оголошено перерву.

"Хай благословить вас Бог, Ваша честь. Я подаю клопотання про відвід судді з колегії", – заявив Браун.

Прокурор Артур Ваньдох назвав клопотання Брауна "абсурдним" і відкинув його вимоги щодо зміни прокурора, підкресливши, що слідство проводилося всебічно та з урахуванням усіх нормативних актів.

Адвокати потерпілих вважають дії Брауна спробою затягнути процес і отримати "саморекламу".

Сам депутат пояснив клопотання тим, що, на його думку, суддя Марчин Бжостко є "упередженим" і не врахував його обов’язків у Європарламенті, а також заявив, що суддя є "неосуддею", призначеним на першу посаду після 2017 року.

Також зазначається, що у перший день засідання біля будівлі суду проходила демонстрація прихильників Брауна, які тримали банери та свистки, що було чутно навіть у залі суду.

Фото: RMF24

Фото: RMF24

За даними прокуратури, справа стосується низки інцидентів, серед яких події 12 грудня 2023 року в Сеймі, коли Браун загасив ханукальні свічки в менорі за допомогою вогнегасника, чим образив релігійні почуття юдейської громади.

Обвинувальний акт також включає інциденти у Національному інституті кардіології у 2022 році, коли Браун увійшов до лікарні з групою людей без масок та нібито напав на директора закладу, а також події у Німецькому історичному інституті у 2023 році, де він нібито пошкодив майно та заблокував лекцію про Голокост.

Додатково до звинувачень входить інцидент із ялинкою в окружному суді Кракова у 2023 році.

Раніше генеральний прокурор Польщі подав до Європейського парламенту клопотання щодо зняття імунітету з Гжегожа Брауна після його висловлювань про концтабір Аушвіц.

Браун відомий також тим, що намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині, спалив прапор ЄС у Катовіце навесні цього року та зірвав прапор України в місті Біла Підляська.

13 листопада євродепутати проголосували за зняття недоторканності з Брауна.

Читайте також: Українофоб, антисеміт та скандаліст: як Гжегож Браун став "зіркою" польської політики.