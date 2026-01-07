У Німеччині судять політика, на чиєму дні народженні лунала неонацистська пісня

У Німеччині почався суд над членом ультраправої партії "АдН", на дні народження якого нібито лунала пісня неонацистського гурту.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує DPA.

Даніель Галемба, депутат парламенту Баварії, постає перед судом за низкою звинувачень, зокрема через заборонену пісню, яка пропагує вигнання мігрантів з Німеччини та нібито звучала на його дні народження.

Прокуратура стверджує, що пісню гурту Landser – неонацистського рок-гурту, розформованого та визнаного злочинною організацією у 2005 році, – було відтворено з USB-накопичувача, що належав Галембі, під час святкування його 21-річчя в липні 2022 року.

За словами прокурора, Галемба, якому нині 24 роки, усвідомлював, що текст пісні підбурює до ненависті проти великої турецької громади Німеччини, оскільки містить заклики до примусового вигнання громадян турецького походження.

Галемба заперечує всі звинувачення, стверджуючи, що в момент, про який ідеться, він не був присутній на вечірці. Спілкуючись із журналістами перед початком судового засідання в середу та будучи вдягненим у діловий одяг, він назвав провадження "політично мотивованим" і закликав зняти з нього обвинувачення.

Спочатку Галемба не коментував звинувачення в суді, однак його адвокат Дубравко Мандич звинуватив прокуратуру в "політичній упередженості" та формуванні "хиткої конструкції" обвинувачень.

Галембі, якого було офіційно обвинувачено понад 18 місяців тому, також інкримінують відмивання коштів, пошкодження майна, примус і спробу примусу.

Згідно з обвинуваченням, він переслідував адвоката та пошкодив двері його офісу. Крім того, політика підозрюють у залякуванні свідка під час досудового розслідування перед запланованим допитом у прокуратурі Вюрцбурга.

Прокуратура також вважає, що політик "АдН" переказав чотиризначну суму зі свого приватного рахунку на рахунок у країні Балтії, причому ці кошти нібито походили від шахрайства, скоєного третіми особами.

Нагадаємо, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" досягла рекордних результатів в опитуваннях – партія отримала найбільший на сьогодні відрив від керівного блоку ХДС/ХСС.

Нещодавно глава кримінальної поліції Німеччини Гольгер Мюнх попередив про наслідки для безпеки, якщо ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" отримає контроль над земельними урядами після виборів наступного року.