В Германии судят политика, на чьем дне рождения звучала неонацистская песня

В Германии начался суд над членом ультраправой партии "АдГ", на дне рождения которого якобы звучала песня неонацистской группы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", информирует DPA.

Даниэль Галемба, депутат парламента Баварии, предстает перед судом по ряду обвинений, в частности из-за запрещенной песни, пропагандирующей изгнание мигрантов из Германии и якобы звучавшей на его дне рождения.

Прокуратура утверждает, что песня группы Landser – неонацистской рок-группы, расформированной и признанной преступной организацией в 2005 году, – была воспроизведена с USB-накопителя, принадлежащего Галембе, во время празднования его 21-летия в июле 2022 года.

По словам прокурора, Галемба, которому сейчас 24 года, осознавал, что текст песни подстрекает к ненависти против большой турецкой общины Германии, поскольку содержит призывы к принудительному изгнанию граждан турецкого происхождения.

Галемба отрицает все обвинения, утверждая, что в момент, о котором идет речь, он не присутствовал на вечеринке. Общаясь с журналистами перед началом судебного заседания в среду и будучи одетым в деловую одежду, он назвал производство "политически мотивированным" и призвал снять с него обвинения.

Сначала Галемба не комментировал обвинения в суде, однако его адвокат Дубравко Мандич обвинил прокуратуру в "политической предвзятости" и формировании "шаткой конструкции" обвинений.

Галембе, который был официально обвинен более 18 месяцев назад, также инкриминируют отмывание средств, повреждение имущества, принуждение и попытку принуждения.

Согласно обвинению, он преследовал адвоката и повредил дверь его офиса. Кроме того, политика подозревают в запугивании свидетеля во время досудебного расследования перед запланированным допросом в прокуратуре Вюрцбурга.

Прокуратура также считает, что политик "АдГ" перевел четырехзначную сумму со своего частного счета на счет в стране Балтии, причем эти средства якобы происходили от мошенничества, совершенного третьими лицами.

Напомним, ультраправая "Альтернатива для Германии" достигла рекордных результатов в опросах – партия получила самый большой на сегодня отрыв от руководящего блока ХДС/ХСС.

Недавно глава уголовной полиции Германии Гольгер Мюнх предупредил о последствиях для безопасности, если ультраправая партия "Альтернатива для Германии" получит контроль над земельными правительствами после выборов в следующем году.