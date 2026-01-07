У Німеччині розгорілася дискусія щодо району розгортання Бундесверу у разі миру в Україні

Після домовленості "коаліції рішучих" про гарантії безпеки для України в разі припинення вогню в Німеччині розгорілася дискусія щодо потенційного району розгортання солдатів Бундесверу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Генеральний секретар керівного ХДС Карстен Ліннеманн не бере на себе жодних зобов'язань щодо розгортання безпосередньо в Україні, підкреслюючи тим самим заяви канцлера Фрідріха Мерца в Парижі, який говорив про сусідню територію НАТО.

Німеччина, звичайно, готова забезпечувати мир, але основна увага приділяється території НАТО, заявив Ліннеманн.

"Ми говоримо про припинення вогню, ми говоримо про миротворчу місію, забезпечення її безпеки – і це правильно", – сказав він.

Однак Ліва партія застерігає від того, щоб покладатися виключно на війська НАТО. Хоча "важливо і правильно, що європейські держави пропонують гарантії безпеки", що саме мається на увазі під цими миротворчими силами і який обсяг їх повноважень, залишається неясним.

Натомість "потрібні нейтральні миротворчі сили, прийнятні для обох сторін, у формі миротворчої місії ООН", вимагає лідер парламентської фракції Лівої партії Серен Пеллманн. Це також вимагатиме залучення таких країн, як, наприклад, Китай.

Парламентська фракція коаліційної СДПН "в принципі відкрита" до участі Бундесверу, заявили у спільній заяві заступник лідера фракції Сім'є Мьоллер, речник фракції з питань зовнішньої політики Адіс Ахметович та речник з питань оборонної політики Фалько Дроссманн.

"Для нас абсолютно очевидно, що Німеччина, як найнаселеніша і економічно найсильніша країна Європи, повинна відповідати своїй особливій відповідальності в цих важливих питаннях", – йдеться у заяві. Однак конкретна форма миротворчої місії буде визначена лише в наступних кроках.

Нагадаємо, члени "коаліції рішучих", Україна та Сполучені Штати Америки уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні.

Також "коаліція рішучих" вирішила створити у Парижі спеціальний координаційний центр у форматі "США – Україна – коаліція рішучих", який буде відповідати за гарантії безпеки Україні від західних союзників.