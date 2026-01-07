В Германии разгорелась дискуссия о районе развертывания Бундесвера в случае мира в Украине

После договоренности "коалиции решительных" о гарантиях безопасности для Украины в случае прекращения огня в Германии разгорелась дискуссия о потенциальном районе развертывания солдат Бундесвера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Генеральный секретарь руководящего ХДС Карстен Линнеманн не берет на себя никаких обязательств по развертыванию непосредственно в Украине, подчеркивая тем самым заявления канцлера Фридриха Мерца в Париже, который говорил о соседней территории НАТО.

Германия, конечно, готова обеспечивать мир, но основное внимание уделяется территории НАТО, заявил Линнеманн.

"Мы говорим о прекращении огня, мы говорим о миротворческой миссии, обеспечении ее безопасности – и это правильно", – сказал он.

Однако Левая партия предостерегает от того, чтобы полагаться исключительно на войска НАТО. Хотя "важно и правильно, что европейские государства предлагают гарантии безопасности", что именно подразумевается под этими миротворческими силами и какой объем их полномочий, остается неясным.

Вместо этого "нужны нейтральные миротворческие силы, приемлемые для обеих сторон, в форме миротворческой миссии ООН", требует лидер парламентской фракции Левой партии Серен Пеллманн. Это также потребует привлечения таких стран, как, например, Китай.

Парламентская фракция коалиционной СДПГ "в принципе открыта" к участию Бундесвера, заявили в совместном заявлении заместитель лидера фракции Симье Мёллер, спикер фракции по вопросам внешней политики Адис Ахметович и спикер по вопросам оборонной политики Фалько Дроссманн.

"Для нас абсолютно очевидно, что Германия, как самая густонаселенная и экономически сильная страна Европы, должна соответствовать своей особой ответственности в этих важных вопросах", – говорится в заявлении. Однако конкретная форма миротворческой миссии будет определена только в следующих шагах.

Напомним, члены "коалиции решительных", Украина и Соединенные Штаты Америки заключили совместную декларацию о гарантиях безопасности для стабильного и длительного мира в Украине.

Также "коалиция решительных" решила создать в Париже специальный координационный центр в формате "США – Украина – коалиция решительных", который будет отвечать за гарантии безопасности Украины от западных союзников.