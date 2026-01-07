Администрация Трампа "активно" обсуждает возможную покупку Гренландии

Администрация президента США Дональда Трампа "активно" обсуждает возможную покупку Гренландии – Трамп отдает приоритет дипломатическому решению, но оставляет "открытыми все варианты".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге в Вашингтоне, передает "Европейская правда".

Левитт сообщила журналистам, что приобретение Гренландии "активно обсуждается президентом и его командой по национальной безопасности", и назвала остров "выгодным для национальной безопасности Америки".

Трамп, добавила она, "считает, что в интересах США сдерживать агрессию России и Китая в арктическом регионе, и поэтому его команда сейчас обсуждает, как могла бы выглядеть потенциальная покупка".

Левитт спросили, почему Трамп не исключил военных действий для захвата Гренландии, что вызвало значительное сопротивление со стороны Дании и других союзников по НАТО.

"Президент Трамп всегда рассматривает все варианты, взвешивая, что является в наилучших интересах Соединенных Штатов, но я скажу только, что первым вариантом президента всегда была дипломатия", – сказала она.

Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО.

А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии и что "привлечение американских Вооруженных сил всегда является одним из вариантов".

