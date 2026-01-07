Польша готова принять немецких солдат в случае необходимости мониторинга мира в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил открытость к возможности развертывания немецких солдат в Польше для обеспечения перемирия в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Немецкие солдаты уже годами развертываются в Польше в рамках различных миссий, заявил Сикорский после консультаций со своими французским и немецким коллегами Жаном-Ноэлем Барро и Йоганом Вадефулем в формате так называемого "Веймарского треугольника" в Париже.

Поэтому присутствие немецких солдат на польской земле не будет беспрецедентным, сказал Сикорский. Во время совместных учений в Польше несколько лет назад немецкий генерал даже командовал польской бронетанковой бригадой, а польский генерал, наоборот, командовал немецкой бригадой, отметил он.

Министр выразил благодарность Германии за присутствие немецких солдат в прошлом году для обеспечения безопасности аэропорта вблизи Жешува на юго-востоке Польши, который имеет решающее значение для поддержки Украины.

На встрече так называемой "коалиции решительных" в Париже накануне было договорено о международных миротворческих силах для обеспечения военной безопасности потенциального перемирия в Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Бундесвер будет участвовать в этой операции – не в самой Украине, а на территории НАТО вблизи границы.

Напомним, члены "коалиции решительных", Украина и Соединенные Штаты Америки заключили совместную декларацию о гарантиях безопасности для стабильного и длительного мира в Украине.

Также "коалиция решительных" решила создать в Париже специальный координационный центр в формате "США – Украина – коалиция решительных", который будет отвечать за гарантии безопасности Украины от западных союзников.