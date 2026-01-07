У парламенті Британії кажуть про ризики перенапруження армії через розміщення в Україні

Розміщення британських військ в Україні може призвести до "перенапруження британських збройних сил".

Про це попередив голова Комітету з питань оборони Палати громад, депутат від Лейбористської партії Тан Десі, передає "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Він заявив, що оголошення про можливе розміщення військ "закріплює позицію Британії як рішучого прихильника і захисника суверенного права України на безпечне майбутнє", але закликав депутатів до "ретельного вивчення" деталей.

"Мій комітет раніше висловлював серйозну стурбованість щодо готовності Британії до сучасних військових дій. Хоча це оголошення є позитивним, воно посилює реальні виклики, з якими вже стикаються наші збройні сили", – сказав депутат.

"Воно також створює ризик перенапруження наших збройних сил і ставить під сумнів здатність Великої Британії виконувати існуючі зобов'язання перед нашими союзниками", – додав він.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив раніше, що рішення про потенційне відправлення британських військових в Україну після припинення вогню має пройти голосування у Палаті громад.

Нагадаємо, члени "коаліції рішучих", Україна та Сполучені Штати Америки уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні.

Також "коаліція рішучих" вирішила створити у Парижі спеціальний координаційний центр у форматі "США – Україна – коаліція рішучих", який буде відповідати за гарантії безпеки Україні від західних союзників.