В парламенте Великобритании говорят о рисках перенапряжения армии из-за размещения в Украине

Размещение британских войск в Украине может привести к "перенапряжению британских вооруженных сил".

Об этом предупредил председатель Комитета по вопросам обороны Палаты общин, депутат от Лейбористской партии Тан Деси, передает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Он заявил, что объявление о возможном размещении войск "закрепляет позицию Великобритании как решительного сторонника и защитника суверенного права Украины на безопасное будущее", но призвал депутатов к "тщательному изучению" деталей.

"Мой комитет ранее выражал серьезную обеспокоенность по поводу готовности Великобритании к современным военным действиям. Хотя это объявление является позитивным, оно усиливает реальные вызовы, с которыми уже сталкиваются наши вооруженные силы", – сказал депутат.

"Оно также создает риск перенапряжения наших вооруженных сил и ставит под сомнение способность Великобритании выполнять существующие обязательства перед нашими союзниками", – добавил он.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил ранее, что решение о потенциальной отправке британских военных в Украину после прекращения огня должно пройти голосование в Палате общин.

Напомним, члены "коалиции решительных", Украина и Соединенные Штаты Америки заключили совместную декларацию о гарантиях безопасности для стабильного и длительного мира в Украине.

Также "коалиция решительных" решила создать в Париже специальный координационный центр в формате "США – Украина – коалиция решительных", который будет отвечать за гарантии безопасности Украины от западных союзников.