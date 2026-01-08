Министр обороны Британии отказался сказать, сколько военных могут отправить в Украину

Британский министр обороны Джон Хили отказался сообщить, сколько военных Великобритания отправит в Украину для поддержания мира.

Великобритания и Франция обязались в декларации от 6 января развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.

На просьбу теневого министра обороны Джеймса Картлиджа подтвердить, сколько войск Великобритания обязалась направить в рамках декларации, Джон Хили ответил, что "не будет... вдаваться в подробности относительно характера деятельности в рамках развертывания, количества войск, которые, вероятно, будут развернуты в Украине, или подробностей обязательств, которые взяли на себя другие страны".

По его словам, это "только сделает Путина мудрее".

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, что Франция может развернуть "несколько тысяч" военных для выполнения миротворческих функций.

Газета The Times сообщила, что Великобритания отправит менее 7500 военных в Украину для контроля за выполнением потенциального мирного соглашения.