Французские фермеры заблокировали центр Парижа тракторами

Французские фермеры заблокировали торговые площадки в Париже и подъезды к центру города в знак протеста против противоречивого соглашения о свободной торговле с южноамериканским блоком МЕРКОСУР.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Фермеры из профсоюза Coordination Rurale призвали к протестам в Париже против соглашения ЕС с блоком МЕРКОСУР, которое, по их мнению, может затопить страну дешевым импортом продуктов питания.

Фото: Reuters

Фермеры припарковали десятки тракторов под Эйфелевой башней и заблокировали некоторые подъезды к центру города, несмотря на запреты полиции.

Голосование по соглашению ЕС с МЕРКОСУР ожидается в пятницу. Соглашение поддерживают такие страны, как Германия и Испания, и, похоже, Европейская комиссия заручилась поддержкой Италии, а это означает, что она будет иметь голоса, необходимые для одобрения торгового соглашения без поддержки со стороны Франции.

Вчера СМИ сообщали, что Италия дала зеленый свет соглашению ЕС с южноамериканскими странами.

Напомним, в декабре ЕС отложил подписание торгового соглашения со странами Южной Америки из-за внутренних разногласий между странами.

Соглашение ЕС с МЕРКОСУР вызвало особые проявления недовольства в странах с большим и влиятельным агросектором, особенно во Франции и Польше.