Прем’єрка Італії нагадала про "темні роки тероризму" після нападу на активістів її партії

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні в середу закликала італійців відмовитися від політичного насильства після того, як четверо активістів молодіжного крила її партії були побиті у 48-му річницю вбивства трьох неофашистських бойовиків у Римі.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Свідки розповіли, що четверо активістів були атаковані, коли розклеювали плакати на згадку про загибель 7 січня 1978 року трьох підлітків на вулиці Віа Акка Ларенція, давньому місці збору італійських ультраправих.

У своїй заяві Мелоні назвала смерть 1978 року "болючою сторінкою в історії нашої нації", додавши: "Це були темні роки тероризму і політичної ненависті, в які було пролито занадто багато невинної крові з різних боків".

Троє вбитих підлітків були членами молодіжного крила нині не існуючого Італійського соціального руху (MSI), неофашистської партії, заснованої після Другої світової війни. Двоє підлітків були нібито вбиті лівими бойовиками, а третій був застрелений того ж дня поліцейським після того, як спалахнули заворушення. Ніхто не був засуджений за ці вбивства.

"Ми маємо обов'язок зберегти пам'ять і чітко підтвердити, що політичне насильство в усіх його формах завжди є поразкою. Воно ніколи не є виправданим. Воно ніколи не повинно повторитися", – сказала Мелоні.

Четверо активістів, на яких було скоєно напад у середу, були членами Gioventu Nazionale, молодіжного крила партії "Брати Італії". Вважається, що жоден з них не отримав серйозних травм, але лобове скло їхнього автомобіля було розбите.

Традиційно в день пам'яті на Віа Акка Ларенція сотні чоловіків роблять римський салют з витягнутою рукою і вигукують "Присутній!" – бойовий клич неофашистів.

Партія Мелоні "Брати Італії" веде свою історію від MSI, проте прем'єрка заперечує звинувачення, що її партія має тісні зв'язки з ультраправими, заявивши в 2023 році, що її уряд не відчуває "ностальгії за фашизмом".

Через рік вона заявила, що будь-хто, хто ідеалізує фашистське минуле Італії, повинен бути виключений з "Братів Італії".