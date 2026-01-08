Укр Рус Eng

Премьер Италии напомнила о "темных годах терроризма" после нападения на активистов ее партии

Новости — Четверг, 8 января 2026, 09:50 — Кристина Бондарева

Премьер Италии Джорджа Мелони в среду призвала итальянцев отказаться от политического насилия после того, как четверо активистов молодежного крыла ее партии были избиты в 48-ю годовщину убийства трех неофашистских боевиков в Риме.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Свидетели рассказали, что четверо активистов были атакованы, когда расклеивали плакаты в память о гибели 7 января 1978 года трех подростков на Виа Акка Ларенция, давнем месте сбора итальянских ультраправых.

В своем заявлении Мелони назвала смерть 1978 года "болезненной страницей в истории нашей нации", добавив: "Это были темные годы терроризма и политической ненависти, в которые было пролито слишком много невинной крови с разных сторон".

Трое убитых подростков были членами молодежного крыла ныне несуществующего Итальянского социального движения (MSI), неофашистской партии, основанной после Второй мировой войны. Двое подростков были якобы убиты левыми боевиками, а третий был застрелен в тот же день полицейским после того, как вспыхнули беспорядки. Никто не был осужден за эти убийства.

"Мы обязаны сохранить память и четко подтвердить, что политическое насилие во всех его формах всегда является поражением. Оно никогда не является оправданным. Оно никогда не должно повториться", – сказала Мелони.

Четверо активистов, на которых было совершено нападение в среду, были членами Gioventu Nazionale, молодежного крыла партии "Братья Италии". Считается, что ни один из них не получил серьезных травм, но лобовое стекло их автомобиля было разбито.

Традиционно в день памяти на Виа Акка Ларенция сотни мужчин делают римский салют с вытянутой рукой и выкрикивают "Присутствую!" – боевой клич неофашистов.

Партия Мелони "Братья Италии" ведет свою историю от MSI, однако премьер отрицает обвинения, что ее партия имеет тесные связи с ультраправыми, заявив в 2023 году, что ее правительство не испытывает "ностальгии по фашизму".

Через год она заявила, что любой, кто идеализирует фашистское прошлое Италии, должен быть исключен из "Братьев Италии".

Италия инциденты
