Две испанские партии выступили против отправки военных в Украину

План правительства Испании относительно возможного развертывания войск в Украине после окончательного согласования мирного плана сталкивается с резким сопротивлением со стороны партий Podemos и "Объединенные левые".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство EFE.

Эти заявления левые политические группы сделали накануне раунда переговоров, которые глава исполнительной власти Педро Санчес запланировал провести с парламентскими группами со следующего понедельника, чтобы доложить о результатах встречи "коалиции решительных".

В то же время в блоке левых партий Sumar, в который входят "Объединенные левые", заявили, что ждут окончательного согласования деталей возможного развертывания испанских солдат, прежде чем принимать решение о ее поддержке такой инициативы.

"Это очень сложный вопрос, нам нужно рассмотреть детали", – сказали EFE источники в политсиле.

В то же время лидер "Объединенных левых" Энрике Сантьяго категорически отверг отправку войск после потенциального прекращения огня.

"Мы не собираемся соглашаться на начало войны", – цитирует слова политика EFE.

В партии Podemos также отказываются поддерживать идею развертывания испанских войск в Украине.

"Мы не хотим способствовать эскалации войны и разжигать конфликт", – заявила лидер политсилы Ионе Беларра.

Как ранее сообщала "Европейская правда", премьер-министр Испании Педро Санчес впервые допустил возможность участия своей страны в развертывании военного контингента в Украине, сказав, что вынесет этот вопрос на переговоры с парламентариями.

Напомним, премьер-министр Канады Марк Карни предположил, что его страна может разместить своих военных в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что Германия может мониторить соблюдение режима прекращения огня в Украине в случае его достижения.

Как сообщалось, 6 января премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.