Мэр Берлина отказался просить прощения за игру в теннис в первый день блэкаута

Мэр Берлина Кай Вегнер отказался извиняться за то, что играл в теннис в первый день масштабного отключения электроэнергии на юго-западе Берлина, что вызвало шквал возмущения.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Как известно, после того, как сначала СМИ сообщили об игре мэра в теннис, когда жители города уже мерзли во время отключения света, Вегнер подтвердил эти данные. С Вегнером в теннис играла его партнерша, сенатор по вопросам образования Катарина Гюнтер-Вюнш.

Эта новость вызвала бурную критику. "Альтернатива для Германии" и Свободная демократическая партия потребовали отставки Вегнера, а „Левые", "Зеленые", а также Штеффен Крах из коалиционной Социал-демократической партии резко его раскритиковали.

"Нет причин просить прощения, когда ты заканчиваешь кризис на полтора дня раньше. Хочу повторить: кризисное управление сработало. Мы справились хорошо", – заявил Вегнер в ответ на критику.

Также он отметил, что играл в теннис, потому что ему "нужно было отвлечься".

"В тот день для меня было важно заниматься спортом в течение часа. Мне нужно было отвлечься. Мне нужно было расслабиться. Мне нужно было собраться с мыслями и упорядочить их", – сказал мэр столицы.

Вегнер отметил, что не рассказывал об этом раньше, потому что сосредоточился на том, как быстрее преодолеть кризис и вернуть людям электроэнергию и отопление.

"Я был в туннеле. Я хотел быстро покончить с этим кризисом. Для меня лично, наверное, было бы лучше, если бы я был там и сделал несколько фотографий. Но помогло бы это кому-то из пострадавших? Я так не думаю", – добавил мэр Берлина.

После поджога кабельного моста в районе Штеглиц-Целендорф в субботу утром на юго-западе Берлина 45 тысяч домохозяйств и 2200 предприятий остались без электроэнергии. В общей сложности около 100 тысяч человек пострадали от самого длительного отключения электроэнергии в послевоенной истории, оставшись посреди зимы без света и отопления.

Ответственность за поджог взяла на себя леворадикальная инициатива Vulkangruppe.

Читайте также материал "ЕвроПравды": Берлин в темноте: как Германия столкнулась с новым типом терактов.