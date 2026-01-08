Мера Берліна розкритикували за гру в теніс, поки містяни мерзли у блекаут

Берлінський мер Кай Вегнер від консервативної партії ХДС зізнався, що грав у теніс у перший день масштабного відключення електроенергії на південному заході Берліна, що викликало шквал обурення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Focus.

Після того як спершу ЗМІ повідомили про гру мера у теніс, коли мешканці міста вже мерзли під час відключення світла, Вегнер підтвердив ці дані в ефірі Welt TV.

"Я був доступний весь час, навіть коли грав у теніс. Мобільний телефон був увімкнений на гучний режим, після чого я відразу повернувся і продовжив роботу", – сказав голова німецької столиці.

З Вегнером у теніс грала його партнерка, сенаторка з питань освіти Катаріна Гюнтер-Вюнш, підтвердила речниця берлінського Сенату на запит видання.

Ця новина викликала бурхливу критику. "Альтернатива для Німеччини" та Вільна демократична партія зажадали відставки Вегнера, а "Ліві", "Зелені", а також Штеффен Крах з коаліційної Соціал-демократичної партії різко його розкритикували.

"Я не знаю, що гірше: те, що він обдурив жителів Берліна, чи те, що для нього гра в теніс була важливішою, ніж бути поруч із людьми, які постраждали від терористичного акту під час найгіршої енергетичної кризи за останні десятиліття. Обидві речі є неприйнятними і негідними для мера міста", – заявив Крах.

Своє обурення висловив голова фракції "Зелених" Вернер Граф. "Це означає, що о 8:00 він дізнався, що 45 тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії, і сказав, що зачинився в офісі і працював, але тим часом пішов грати в теніс", – заявив політик.

Голова "АдН" у Берліні Крістін Брінкер заявила, що Вегнер повинен негайно піти у відставку: "Той, хто не керує в кризовій ситуації, а потім обманює громадськість, не може далі обіймати цю посаду. Кай Вегнер повинен піти у відставку".

Після підпалу кабельного мосту в районі Штегліц-Целендорф у суботу вранці на південному заході Берліна 45 тисяч домогосподарств і 2200 підприємств залишилися без електроенергії. Загалом близько 100 тисяч людей постраждали від найтривалішого відключення електроенергії в післявоєнній історії, залишившись посеред зими без світла та опалення.

Відповідальність за підпал взяла на себе ліворадикальна ініціатива Vulkangruppe.

