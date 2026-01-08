У Німеччині один із автозаводів призупинить роботу через "несприятливі погодні умови"

У німецькій землі Нижня Саксонія у п’ятницю, 9 січня, призупинять виробництво авто на заводі Volkswagen через несприятливі погодні умови.

Про це пише Tagesschau із посиланням на слова представника компанії, передає "Європейська правда".

Через очікуваний сніговий шторм компанія VW призупиняє виробництво в Емдені 9 січня. Обидві зміни будуть скасовані, а конвеєрні лінії будуть зупинені на один день.

Вихідний день, спочатку запланований на кінець січня в Емдені, був перенесений на цю п'ятницю. Причиною цього є наближення несприятливих погодних умов і пов'язані з цим проблеми для співробітників і ланцюгів постачання.

За словами представника компанії, виробництво на всіх інших заводах VW буде продовжуватися у звичайному режимі за поточним графіком.

Писали, що Християнсько-демократичний союз – керівна партія Німеччини – скасував запланований на вихідні з’їзд, передбачаючи транспортний колапс через снігопад.

Раніше протягом цього тижня зимова погода вже порушила звичне життя у Британії, Франції та Нідерландах – через мінусові температури й снігопади зірвалися сотні авіарейсів, на дорогах спостерігались велетенські затори, були значні проблеми із залізничним рухом та місцевим громадським транспортом, подекуди закрили школи.

Через снігопад у Парижі на багато годин затримався виліт додому президента Румунії. У самій Румунії в деяких районах продовжили зимові канікули через зимову негоду.