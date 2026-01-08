У десятку районів Румунії продовжили канікули через зимову негоду

У 15 районах Румунії відклали повернення школярів з новорічних канікул через сильні снігопади.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

За затвердженим графіком навчального року, румунські школярі мали вийти зі святкових канікул 8 січня, проте у 15 районах країни плани змінили через складну зимову погоду, повідомили у Міносвіти.

Залежно від районів та конкретних навчальних закладів, заняття на четвер або скасовані, або проходять онлайн. Подекуди навчання у класах скасували одразу на четвер і п'ятницю.

У Британії тим часом скасовують поїзди та закрили кілька дрібних аеропортів через наближення нової зимової бурі, що зачепить також північний захід Франції. Місцями можливі пориви вітру до 160 км/год.

Раніше протягом цього тижня зимова погода вже порушила звичне життя у Британії, Франції та Нідерландах – через мінусові температури й снігопади зірвалися сотні авіарейсів, на дорогах спостерігались велетенські затори, були значні проблеми із залізничним рухом та місцевим громадським транспортом, подекуди закрили школи.

Через снігопад у Парижі на багато годин затримався виліт додому президента Румунії.