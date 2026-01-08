В Германии один из автозаводов приостановит работу из-за "неблагоприятных погодных условий"

В немецкой земле Нижняя Саксония в пятницу, 9 января, приостановят производство автомобилей на заводе Volkswagen из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом пишет Tagesschau со ссылкой на слова представителя компании, передает "Европейская правда".

Из-за ожидаемого снежного шторма компания VW приостанавливает производство в Эмдене 9 января. Обе смены будут отменены, а конвейерные линии будут остановлены на один день.

Выходной день, изначально запланированный на конец января в Эмдене, был перенесен на эту пятницу. Причиной этого является приближение неблагоприятных погодных условий и связанные с этим проблемы для сотрудников и цепочек поставок.

По словам представителя компании, производство на всех других заводах VW будет продолжаться в обычном режиме по текущему графику.

Писали, что Христианско-демократический союз – правящая партия Германии – отменил запланированный на выходные съезд, предвидя транспортный коллапс из-за снегопада.

Ранее на этой неделе зимняя погода уже нарушила привычную жизнь в Великобритании, Франции и Нидерландах – из-за минусовых температур и снегопадов сорвались сотни авиарейсов, на дорогах наблюдались огромные пробки, были значительные проблемы с железнодорожным движением и местным общественным транспортом, кое-где закрыли школы.

Из-за снегопада в Париже на много часов задержался вылет домой президента Румынии. В самой Румынии в некоторых районах продлили зимние каникулы из-за зимней непогоды.