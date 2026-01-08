Партія Мерца скасувала з’їзд через снігопад, що суне на Німеччину
Керівна партія Німеччини "Християнсько-демократичний союз" скасувала запланований на вихідні з’їзд, передбачаючи "транспортний колапс" через снігопад.
Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".
Речниця ХДС оголосила, що запланований на вихідні партійний з’їзд скасовується з огляду на прогноз погоди.
"Через серйозні попередження щодо погоди і пов’язані з цим небезпеки, а також анонсовані скасування потягів та авіарейсів, ми, на жаль, змушені скасувати нашу щорічну "стартову" зустріч, яка мала відбутися у п’ятницю і суботу", – оголосила речниця.
Дводенний з’їзд, де мало бути присутнім усе керівництво ХДС, включно з канцлером Фрідріхом Мерцом, мав проходити у Майнці, під Франкфуртом-на-Майні.
За прогнозом німецької метеослужби, снігопади прийдуть до Німеччини у ніч проти 9 січня. Особливо інтенсивні опади очікуються на сході та в центрі країни, а також на півночі в районі Бремена й Гамбурга.
У Бремені й Гамбурзі, а також деяких районах Нижньої Саксонії на п'ятницю закрили школи.
У Британії та на північному заході Франції також очікують нову зимову бурю, що може супроводжуватись поривами вітру до 160 км/год.
Раніше протягом цього тижня зимова погода вже порушила звичне життя у Британії, Франції та Нідерландах – через мінусові температури й снігопади зірвалися сотні авіарейсів, на дорогах спостерігались велетенські затори, були значні проблеми із залізничним рухом та місцевим громадським транспортом, подекуди закрили школи.
Через снігопад у Парижі на багато годин затримався виліт додому президента Румунії. У самій Румунії в деяких районах продовжили зимові канікули через зимову негоду.