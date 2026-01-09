У Німеччині закликали ЄС ввести санкції проти Імміграційної служби США

Співголова німецької партії "Ліві" Ян ван Акен закликав Європейський Союз ввести санкції проти високопосадовців Імміграційної та митної служби США (ICE) після того, як співробітник ICE застрелив жінку в штаті Міннесота.

Про це він сказав німецькому виданню Die Welt, повідомляє "Європейська правда".

Ян ван Акен заявив, що керівництво ICE має бути включене до списку санкцій ЄС "у відповідь на триваючу невиправдану і безпідставну агресію проти громадян у Сполучених Штатах".

"Тим, хто бере участь у тероризмі проти невинних громадян або організовує його, немає місця в ЄС", – продовжив він.

За його словами, німецький уряд повинен виступити в Брюсселі "за заборону в'їзду та конфіскацію активів керівників ICE".

37-річна громадянка США була застрелена у своєму автомобілі під час операції ICE в місті Міннеаполіс у середу. Вбивство, яке було знято на відео, викликало загальнонаціональний резонанс.

Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс, міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем та інші високопосадовці охарактеризували стрілянину як акт самооборони з боку агента ICE.

Мер-демократ Міннесоти Джейкоб Фрей заявив, що ситуація була ескальована офіцерами, відкинув твердження про самооборону і закликав агентів ICE "забиратися з Міннеаполіса".

Трамп різко посилив політику депортації США під час свого другого терміну на посаді. Операції ICE відіграють центральну роль у цій політиці, а рейди, які іноді проводять офіцери в масках, регулярно викликають протести в багатьох містах, очолюваних демократами.

