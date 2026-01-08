Агент міграційної служби застрелив жінку у Міннеаполісі, Трамп звинуватив жертву і ліворадикалів

Агент міграційної служби США (ICE) у суперечливому інциденті застрелив 37-річну жінку в місті Міннеаполіс, що викликало бурхливу реакцію суспільства, та змусило президента Дональда Трампа стати на захист агента та звинуватити ліворадикалів.

Про інцидент широко повідомили американські ЗМІ, його відео було опубліковане в соцмережах, пише "Європейська правда".

Як інформує агентство AP, 37-річна Рене Ніколь Гуд була застрелена в голову на очах у члена сім'ї всього в декількох кварталах від найстаріших іммігрантських ринків і приблизно за 1,6 км від місця, де в 2020 році поліція вбила Джорджа Флойда.

Її вбивство було зафіксовано на відео свідками, і стрілянина швидко зібрала велику юрбу розлючених протестувальників. До вечора сотні людей зібралися на мітинг, щоб закликати громадськість чинити опір імміграційним органам.

Відео, зняті випадковими свідками з різних точок, показують, як офіцер підходить до позашляховика, що зупинився посередині дороги, вимагає від водія відкрити двері і хапає за ручку. Honda Pilot починає рухатися вперед, і інший офіцер ICE, що стоїть перед автомобілем, дістає зброю і відразу ж робить щонайменше три постріли в автомобіль з близької відстані, відскакуючи назад, коли автомобіль рухається в його бік.

Trump regime ICE troops murdered a US citizen, a woman in Minneapolis. She was shot point blank in the face according to witnesses. Footage shows her drive away as an ICE trooper shoots into her car window, causing her car to lose control. pic.twitter.com/ASz7lWS9y2 – Anonymous (@YourAnonCentral) January 7, 2026

На відео немає жодних вказівок на те, чи мала жінка контакти з офіцерами ICE до початку відеозапису.

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем описала інцидент як "акт внутрішнього тероризму", вчинений проти співробітників ICE жінкою, яка "намагалася їх переїхати і таранила їх своїм автомобілем. Один з наших співробітників діяв швидко і оборонно, вистрілив, щоб захистити себе і людей навколо нього".

У дописі в Truth Social президент Дональд Трамп висунув подібні звинувачення проти жінки і захистив роботу ICE.

"Жінка, яка кричала, була, очевидно, професійною провокаторкою, а жінка, яка керувала автомобілем, поводилася дуже неадекватно, перешкоджала і чинила опір, а потім жорстоко, навмисно і злісно наїхала на офіцера ICE, який, схоже, вистрілив у неї в порядку самооборони. Судячи з доданого відео, важко повірити, що він живий, але зараз він одужує в лікарні", – написав Трамп, всупереч кадрам, на яких видно, що офіцер навіть не впав на землю під час інциденту.

Трамп заявив, що "ситуація вивчається в цілому", але "причина цих інцидентів полягає в тому, що радикальна лівиця щодня погрожує, нападає і переслідує наших правоохоронців та агентів ICE".

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей категорично відкинув твердження про те, що агент стріляв у порядку самооборони, заявивши, що на відео зйомки все чітко видно.

"Вони вже намагаються представити це як акт самооборони. Побачивши відео на власні очі, я хочу прямо сказати всім – це брехня", – цитує Фрея агентство Reuters.

Камала Гарріс, колишня кандидатка від Демократичної партії, заявила, що відео ясно показує: пояснення адміністрації Трампа щодо цієї стрілянини є чистою маніпуляцією. "Повне і справедливе розслідування на рівні штату є абсолютно необхідним", – наголосила вона.

Інцидент у Міннесоті відбувся у рік проміжних виборів у США, результати яких вкрай важливі для Дональда Трампа.

Читайте також: План Трампа на проміжні вибори. Чому рейтинг президента США вже не має значення