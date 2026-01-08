Укр Рус Eng

Агент міграційної служби застрелив жінку у Міннеаполісі, Трамп звинуватив жертву і ліворадикалів

Новини — Четвер, 8 січня 2026, 07:46 — Христина Бондарєва

Агент міграційної служби США (ICE) у суперечливому інциденті застрелив 37-річну жінку в місті Міннеаполіс, що викликало бурхливу реакцію суспільства, та змусило президента Дональда Трампа стати на захист агента та звинуватити ліворадикалів.

Про інцидент широко повідомили американські ЗМІ, його відео було опубліковане в соцмережах, пише "Європейська правда".

Як інформує агентство AP, 37-річна Рене Ніколь Гуд була застрелена в голову на очах у члена сім'ї всього в декількох кварталах від найстаріших іммігрантських ринків і приблизно за 1,6 км від місця, де в 2020 році поліція вбила Джорджа Флойда.

Її вбивство було зафіксовано на відео свідками, і стрілянина швидко зібрала велику юрбу розлючених протестувальників. До вечора сотні людей зібралися на мітинг, щоб  закликати громадськість чинити опір імміграційним органам.

Відео, зняті випадковими свідками з різних точок, показують, як офіцер підходить до позашляховика, що зупинився посередині дороги, вимагає від водія відкрити двері і хапає за ручку. Honda Pilot починає рухатися вперед, і інший офіцер ICE, що стоїть перед автомобілем, дістає зброю і відразу ж робить щонайменше три постріли в автомобіль з близької відстані, відскакуючи назад, коли автомобіль рухається в його бік.

На відео немає жодних вказівок на те, чи мала жінка контакти з офіцерами ICE до початку відеозапису.

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем описала інцидент як "акт внутрішнього тероризму", вчинений проти співробітників ICE жінкою, яка "намагалася їх переїхати і таранила їх своїм автомобілем. Один з наших співробітників діяв швидко і оборонно, вистрілив, щоб захистити себе і людей навколо нього".

У дописі в Truth Social президент Дональд Трамп висунув подібні звинувачення проти жінки і захистив роботу ICE.

"Жінка, яка кричала, була, очевидно, професійною провокаторкою, а жінка, яка керувала автомобілем, поводилася дуже неадекватно, перешкоджала і чинила опір, а потім жорстоко, навмисно і злісно наїхала на офіцера ICE, який, схоже, вистрілив у неї в порядку самооборони. Судячи з доданого відео, важко повірити, що він живий, але зараз він одужує в лікарні", – написав Трамп, всупереч кадрам, на яких видно, що офіцер навіть не впав на землю під час інциденту.

Трамп заявив,  що "ситуація вивчається в цілому",  але "причина цих інцидентів полягає в тому, що радикальна лівиця щодня погрожує, нападає і переслідує наших правоохоронців та агентів ICE".

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей категорично відкинув твердження про те, що агент стріляв у порядку самооборони, заявивши, що на відео зйомки все чітко видно. 

"Вони вже намагаються представити це як акт самооборони. Побачивши відео на власні очі, я хочу прямо сказати всім – це брехня", – цитує Фрея агентство Reuters.

Камала Гарріс, колишня кандидатка від Демократичної партії, заявила, що відео ясно показує: пояснення адміністрації Трампа щодо цієї стрілянини є чистою маніпуляцією. "Повне і справедливе розслідування на рівні штату є абсолютно необхідним", – наголосила вона.

Інцидент у Міннесоті відбувся у рік проміжних виборів у США, результати яких вкрай важливі для Дональда Трампа.

