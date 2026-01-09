В Германии призвали ЕС ввести санкции против Иммиграционной службы США

Сопредседатель немецкой партии "Левые" Ян ван Акен призвал Европейский Союз ввести санкции против высокопоставленных чиновников Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) после того, как сотрудник ICE застрелил женщину в штате Миннесота.

Об этом он сказал немецкому изданию Die Welt, сообщает "Европейская правда".

Ян ван Акен заявил, что руководство ICE должно быть включено в список санкций ЕС "в ответ на продолжающуюся неоправданную и безосновательную агрессию против граждан в Соединенных Штатах".

"Тем, кто участвует в терроризме против невинных граждан или организует его, нет места в ЕС", – продолжил он.

По его словам, немецкое правительство должно выступить в Брюсселе "за запрет въезда и конфискацию активов руководителей ICE".

37-летняя гражданка США была застрелена в своем автомобиле во время операции ICE в городе Миннеаполис в среду. Убийство, которое было снято на видео, вызвало общенациональный резонанс.

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и другие высокопоставленные чиновники охарактеризовали стрельбу как акт самообороны со стороны агента ICE.

Мэр-демократ Миннесоты Джейкоб Фрей заявил, что ситуация была эскалирована офицерами, отверг утверждения о самообороне и призвал агентов ICE "убираться из Миннеаполиса".

Трамп резко ужесточил политику депортации США во время своего второго срока на посту. Операции ICE играют центральную роль в этой политике, а рейды, которые иногда проводят офицеры в масках, регулярно вызывают протесты во многих городах, возглавляемых демократами.

Детали читайте в статье: Убийство с миллионами свидетелей: как события в Миннесоте могут стать для Трампа "черным лебедем".