Президентка Молдови пояснила, нащо Росія вдарила "Орєшніком"

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що цієї ночі Росія застосувала балістичну ракету "Орєшнік" для того, щоб залякати не лише Україну, але і її партнерів.

Про це Санду написала у п’ятницю в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Санду заявила, що Молдова рішуче засуджує запуск Росією ракети "Орєшнік" по Україні, що вразила енергетичну інфраструктуру та житлові будинки.

"Цей терористичний акт має на меті залякати Україну та її партнерів. Ця війна наближається до Європи і становить небезпеку для нас усіх. Ми солідарні з Україною", – заявила молдовська президентка.

Президент Володимир Зеленський заявив, що після нічної повітряної атаки РФ, у якій було залучено балістичну ракету "Орєшнік", потрібна чітка реакція світу, зокрема – Сполучених Штатів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував скликання термінового засідання Ради безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також відповідні заходи в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.

Міністр заявив, що удар "Орєшніком" поблизу кордону ЄС і НАТО є серйозною загрозою для безпеки на європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти.

Міноборони РФ заявило, що застосування "Орєшніка" для удару по Україні було відповіддю на російський фейк про нібито атаку дронів по резиденції правителя РФ Владіміра Путіна.



