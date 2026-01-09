Президент Молдовы объяснила, зачем Россия ударила "Орешником"

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что этой ночью Россия применила баллистическую ракету "Орешник", чтобы запугать не только Украину, но и ее партнеров.

Об этом Санду написала в пятницу в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Санду заявила, что Молдова решительно осуждает запуск Россией ракеты "Орешник" по Украине, которая поразила энергетическую инфраструктуру и жилые дома.

"Этот террористический акт имеет целью запугать Украину и ее партнеров. Эта война приближается к Европе и представляет опасность для всех нас. Мы солидарны с Украиной", – заявила молдавский президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что после ночной воздушной атаки РФ, в которой была задействована баллистическая ракета "Орешник", нужна четкая реакция мира, в частности – Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал созыв срочного заседания Совета безопасности ООН, заседания Совета Украина-НАТО, а также соответствующие меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Министр заявил, что удар "Орешником" вблизи границы ЕС и НАТО является серьезной угрозой для безопасности на европейском континенте и испытанием для трансатлантического сообщества.

Минобороны РФ заявило, что применение "Орешника" для удара по Украине было ответом на российский фейк о якобы атаке дронов по резиденции правителя РФ Владимира Путина.